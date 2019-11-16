В Ереване задержали трёх сотрудников местного аэропорта, которые подозреваются в краже украшений у россиянина на сумму около четырёх тысяч долларов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.

— Прибывший 15 ноября вечером в ереванский аэропорт Звартноц рейсом из Москвы гражданин РФ заметил, что из его багажа похищены золотые украшения. Нанесённый ущерб он оценил в 1,9 миллиона драмов (около четырёх тысяч долларов), — сообщили в ведомстве.

Через пару часов после обращения россиянина к правоохранителям были задержаны трое сотрудников аэропорта. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, украденные вещи изъяты.

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