В Киеве похищен похищен председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко, сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на его родственников.

По их словам, неизвестные схватили Гриценко на улице и увезли в черном автобусе. В это время топ-менеджер гулял со своим ребенком. Семья банкира обратилась в правоохранительные органы.

В точности такую же информацию приводит украинский Пятый канал, ссылаясь на собственные источники. Владельцем Пятого является бывший президент Украины Петр Порошенко, которому также приписывают влияние на политику «Прямого» — в период предвыборной кампании 2019 года этот канал активно выступал на стороне Порошенко и вместе с тем критиковал его оппонентов.

Minval.az