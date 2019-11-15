На границе Шелковского района Чечни с Дагестаном открыли два новых контрольно-пропускных пункта (КПП).

Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает ЧГТРК «Грозный».

Открытие объектов приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

Minval.az