На границе Шелковского района Чечни с Дагестаном открыли два новых контрольно-пропускных пункта (КПП).
Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает ЧГТРК «Грозный».
Открытие объектов приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
На границе Шелковского района Чечни с Дагестаном открыли два новых контрольно-пропускных пункта (КПП).
Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает ЧГТРК «Грозный».
Открытие объектов приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
Дата: 2019/11/15 15:09
Раздел: Бывший СССР
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