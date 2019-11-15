14 ноября во время голосования комитетом 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о ситуации с правами человека в аннексированных Крыму и Севастополе представитель российской делегации прибегнул к прямым угрозам членам ООН. Об этом в своем Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Российский дипломат в третьем комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции «бредом», а это, напомню, в том числе доклад генсекретаря ООН и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, но и прибегнул к прямым угрозам членам ООН, сказав: «Голосование за резолюцию – это посягательство на территориальную целостность РФ», – написал Кислица.

Minval.az