Водительское удостоверение генерального секретаря СССР Леонида Брежнева и талон предупреждений к нему был выкуплен на аукционе в Москве за 1,55 млн рублей (41230 манатов- ред.). Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, начальная стоимость лота была в районе 1,35 — 1,5 млн рублей.

Как стало известно, водительское удостоверение ААК № 000077 и талон предупреждений ААИ № 670077, принадлежащее Брежневу, были датированы 10 декабря 1976 года.

Отмечается, что до этого эти бумаги находились на даче Брежнева.

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