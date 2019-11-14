Международная объединённая следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием авиакатастрофы «Боинга» «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом в 2014 году, обратилась к свидетелям. Расследователи просят дать показания о возможной роли российских чиновников в трагедии. Группа опубликовала расшифровку новых записей перехваченных разговоров с предполагаемыми лидерами сепаратистов.

Согласно информации «Свооды», следователи на основе анализа переговоров предполагают, что лидеры самопровозглашённых «ДНР» и «ЛНР» поддерживали контакты с российскими чиновниками о военной поддержке.

В разговоре в начале июля 2014 года сепаратист из «ДНР» с позывным «Монгол» сообщает неизвестному лицу, что в регион «прибудут люди с полномочиями» от министра обороны России Сергея Шойгу. По словам «Монгола», эти люди смещают с должностей местных командиров подразделений. Освободившиеся должности, как утверждается, занимают люди из Москвы.​

Так называемые премьер-министр «ДНР» Александр Бородай и министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков) общались с главой аннексированного Крыма Сергеем Аксёновым и помощником президента России Владиславом Сурковым.

JIT напоминает о публичных интервью Гиркина и Бородая, в которых они называли себя «добровольцами». Однако, согласно показаниям свидетелей, лидеры сепаратистов получали указания из России.

В приведённых расшифровках разговоров Бородай, в частности, утверждает, что «выполняет приказы и защищает интересы исключительно одного государства – Российской Федерации».

Несколько бывших сепаратистов сообщили JIT, что ФСБ и служба военной разведки ГРУ были вовлечены в повседневное управление «ДНР». Один из свидетелей заявил, что лидеры сепаратистов регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактными лицами в ФСБ и ГРУ.

Следственная группа также со ссылкой на источники утверждает, что правительство «ДНР» финансировалось за счет пожертвований из России. По словам высокопоставленного члена «ДНР», почти весь бюджет самопровозглашённой республики был профинансирован за счет российских средств.

Российская сторона новую публикацию JIT пока не прокомментировала.

Minval.az