Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что открытие дороги, соединяющей чеченское село Итум-Кали и грузинское Шатили, не планируется, более того, этот вопрос никогда не обсуждался. Об этом сообщает Kvira.ge.

Так Абашидзе прокомментировал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова открыть дорогу.

«Мы слышим такие заявления время от времени. Этот вопрос нигде не обсуждался. Ни в каком формате. Ничего не планируется. Таких разговоров с российским правительством не было», — подчеркнул Абашидзе.

Как сообщал «Рамблер», ранее Кадыров назвал политически значимым открытие дороги между Чечней и Грузией. Он рассказал, что путь от Итум-Кали до Грузии занимает 40-50 минут езды, из Грузии можно попасть в Турцию, а затем и в Европу. Глава Чечни выразил надежду, что в руководстве Грузии появятся люди, «которые знают историю», поэтому согласятся на строительство.

Гравийную дорогу Итум-Кали — Шатили начали строить в конце 90-х годов. Во время боевых действий в Чечне дорога была сильно повреждена.

Кадыров выразил уверенность, что в будущем удастся расчистить завалы и превратить их в «современную, дружественную дорогу», которая соединит Москву, Тбилиси и Анкару через Грозный.

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