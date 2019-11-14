Насколько плотно армянская политическая верхушка втянута в российскую агрессию против Украины?

Между Арменией и Украиной разгорается дипломатический скандал. Точнее, в Киеве небезосновательно обвинили Ереван в неуважении к собственным границам, а в Ереване вместо того, чтобы хотя бы извиниться, ответили в хамском тоне. Впрочем, расскажем по порядку. Накануне посольство Украины в Армении выступило с заявлением: «Посольство Украины в Армении обратило внимание на публикации некоторых СМИ об очередном незаконном посещении группой граждан Армении территории Крыма, временно оккупированного Россией. Большая часть этой группы не впервые нарушает украинское законодательство относительно визитов временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. В связи с этим хотели бы напомнить, что за нарушение порядка въезда на оккупированные территории предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, в соответствии с законодательством Украины». Кроме того, члены этой армянской группы, «незаконно посетившие Крым», обсудили в ходе поездки на полуостров вопрос о «налаживании гуманитарных, экономических, торговых и туристических отношений между Арменией и Крымом», что украинские дипломаты совершенно справедливо сочли «нарушением одной из статей Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Арменией от 14 мая 1996 года».

Обычно в таких случаях власти стран, чьи граждане «светятся» в такого рода вояжах, заявляют, что эти граждане представляли только себя, но не свою страну, что их поездка и заявления не отражают официальной позиции, обещают разобраться и т.д. Но пресс-секретарь МИДа Армении Анна Нагдалян без тени смущения заявила: оказывается, «Армения привержена международным обязательствам и никогда не препятствует свободному передвижению своих граждан, что является основным правом человека». Как эта «приверженность международным обязательствам» сочетается с оккупацией азербайджанского Карабаха, уточнять не стала. Но зато тоном опытной дворовой скандалистки добавила: в случае необходимости МИД Армении предоставляет советы своим гражданам, связанные с вопросами безопасности в зарубежных поездках. Ни извинений, ни сожаления, ни заверений, что Армения верна своим обязательствам перед Украиной, не последовало.

И как это понимать? Еревану не хватило выдержки и профессионализма? Там оскорбились, когда украинские дипломаты, как бы это поделикатнее, ткнули местный истэблишмент носом в неблаговидный крымский вояж, и ответили в стиле дворовой перебранки? Или…

Понятно, что в Ереване крепко обижены на Киев — за принципиальную позицию по Карабаху и вопросу уважения границ. В сентябре нынешнего года, когда армянские оккупанты устроили в захваченном Карабахе балагана под названием «муниципальные выборы», МИД Украины заявил, что Киев не признает «выборы в органы местного самоуправления» на оккупированных территориях Азербайджана и считает их незаконными, отметил, что упомянутые «выборы» нарушают Конституцию Азербайджана, нормы и принципы международного права, и подчеркнул: «Позиция Украины по нагорно-карабахскому конфликту остается неизменной. Наша позиция заключается в безусловной поддержке суверенности и целостности Азербайджана в рамках международно-признанных границ». В конце сентября МИД Украины распространил еще одно заявление, которое не понравилось ереванским бонзам: «Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины при принятии решения посетить оккупированные территории Нагорного Карабаха, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также прилегающих к ним районов руководствоваться законодательством Азербайджанской Республики и Грузии. Нарушение этого законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность». Кроме того, в Киеве предупредили, что Украина неизменно «поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и Грузии в пределах их международно признанных границ».

Однако куда важнее другое. При помощи хамского ответа на заявление украинской дипмиссии власти Армении не просто пытаются выслужиться перед московским «начальством». Российская аннексия Крыма не так уж сильно отличается от сценария «миацума» — та же вооруженная агрессия, силовая перекройка признанных границ, и те же жалкие попытки прикрыть агрессию разговорами о «волеизъявлении» и «воссоединении» при помощи балаганного «референдума». Вряд ли случайно, что Армения в ООН голосовала и голосует против территориальной целостности Украины и Грузии — в поддержку России.

И самое главное, Ереван, судя по многим косвенным признакам, куда глубже втянут в сценарий российской агрессии против Украины, чем это может показаться.

Об этом уже рассказывалось в прессе, в том числе в Minval.az, но тем не менее напомним: первую попытку «приватизировать» украинский Крым Москва предприняла еще в «нулевые». Российские «державники» активно «работали» с местными сторонниками России, среди которых далеко не последнюю роль играл Анушаван Данелян, вице-спикер парламента Крыма и по совместительству глава местной ОПГ «Сейлем» — вместе со своим подручным Юрием Шевьевым, позже ставшем Юрием Гаспаряном. В 1999 году, когда власти Украины начали наводить на полуострове порядок, а Москва воздержалась от слишком активного вмешательства, Данелян предпочел из Крыма бежать, «всплыл» в оккупированном Карабахе, где занимал пост «премьер-министра», не поладил с тогдашним «министром обороны» Самвелом Бабаяном…Потом ушел в тень. Но, по одним данным, в 2011, а по другим, в 2013 году Данелян, уже «вооруженный» карабахским опытом, вновь появился в Крыму. К этому моменту пост президента России занимает Путин, он уже прочитал свою знаменитую «мюнхенскую речь», ему уже сошла с рук агрессия против Грузии. А в Украине пост президента занимает вполне лояльный Москве Янукович, но в истории уже был первый «Майдан», и в Москве понимают: с базы в Севастополе российский флот вполне могут и «попросить». А значит, надо действовать. Или по крайней мере готовить сценарии.

И вот 9 мая 2013 года в украинском Николаеве проходит торжественное открытие мемориала в память о воинах 416-й Таганрогской азербайджанской дивизии. А в Севастополе завершается реконструкция и капитальный ремонт мемориального комплекса на Сапун-горе в честь 77-й азербайджанской дивизии имени Серго Орджоникидзе — при финансовой поддержке Азербайджана. Эти события вызывают форменную истерику в околоармянских кругах. Некий субъект по имени Ариф Керимов, отрекомендовавшись «президентом Федеральной лезгинской национально-культурной автономии», брызжет слюной на страницах «Голоса Армении»: какой ужас, Азербайджан «переписывает историю Великой Отечественной войны»! Возмутило сего господина то, что обе дивизии были названы азербайджанскими. К этому моменту господин Керимов уже имел устойчивую репутацию послушной ереванской марионетки, но вот что примечательно: по поводу памятников, установленных в Украине, он обращался к президенту России Владимиру Путину!

На дворе стоял 2013 год, на грядущую аннексию Крыма еще не указывает ничего, но в армянских кругах уже уверены: «разбираться» с памятниками в Николаеве и Севастополе должна Москва, а не Киев. И география этой «армянской обеспокоенности» на удивление точно совпала с планами Москвы, о которых заговорят уже весной 2014 года: аннексировать Крым, захватить Донбасс, а уже потом отрезать Украину от моря и пробивать «коридор» к Приднестровью и румынской границе. И вот на этом фоне донос Арифа Керимова очен мало похож на совпадение. Скорее это верный признак, что весной 2013 года планы аннексии Крыма уже существовали, и в армянской «тусовке» о них не просто знали, но и принимали участие в их реализации.

Следующая «странность» проявилась год назад, в ноябре 2018 года, после провокации, устроенной РФ в районе Керченского моста с захватом украинских военных катеров в международных водах Керченского пролива. Те события тоже подробно освещались в прессе. Как и еще одно странное совпадение: как раз накануне драматичных событий в Азовском море «Южно-Кавказские железные дороги» объявили о прекращении рейсов парома Поти-Кавказ. А порт Кавказ расположен как раз в Тамани, на берегу Керченского пролива. И что это — случайность? Или о грядущей российской провокации в Керченском проливе заранее знали даже железнодорожники в Армении?

И вот на этом фоне хамский тон госпожи Нагдалян — это не только показатель общего уровня политической культуры в Армении. Возможно, сама того не желая, госпожа споуксвумен раскрыла весьма деликатные подробности политики Еревана на украинском направлении. Выводы из которых надо бы сделать не только Украине.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az