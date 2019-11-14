Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в нормандском формате не даст результата. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По словам главы МИД, Украина, Германия и Франция уже одобрили предварительную дату нормандской встречи. Сейчас все стороны ожидают ответа России, передает портал «Korrespondent.net».

Кроме того, уверяет Пристайко, Зеленский ждет от Кремля «четкий разговор, чтобы прийти и сказать: что вы реально хотите от нас». При этом он признал, что ждать прорыва на этих переговорах не стоит: лидеры примут коммюнике, проект которого уже согласовали.

В то же время, если встреча не даст результата, Киев будет думать, что делать дальше. Варианты – разные, вплоть до выхода из Минских соглашений.

Напомним, ранее о завершении разведения в Петровском, о котором договорились в Минске, заявили в штабе ООС. Процесс начался 9 октября. В так называемой «ДНР» также сообщили о завершении отвода в Петровском. После разведения началось разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.

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