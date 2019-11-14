Комиссия ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике извинилась перед профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела. Об этом РИА Новости сообщила председатель комиссии Наталия Ерпылева.

«В обычной практике сотрудники, чьи вопросы рассматриваются на комиссии, обязательно уведомляются о ее решениях. В данном случае этого не произошло, и мы приносим извинения профессору Гусейнову от лица комиссии за эту ситуацию», — сказала Ерпылева.

Она подчеркнула, что НИУ ВШЭ придерживается принципов академической свободы, однако ее сотрудникам следует не забывать об ответственности за публичные заявления, которые могут спровоцировать негативную реакцию общества.

В конце прошлого месяца Гусейнов пожаловался в своем Фейсбуке, что не может найти иностранной прессы в Москве, кроме изданий, которые написаны на, цитата, «убогом, клоачном» русском языке. После этого комиссия ученого совета по академической этике рекомендовало профессору принести публичные извинения.

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