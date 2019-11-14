В зимние месяцы цена на газ не повысится, заявил во время правительственного часа вице-премьер Армении Мгер Григорян, отвечая на вопрос депутата парламента от фракции «Мой шаг» Геворка Папояна о возможности повышения тарифа на газ для потребителей в 2020 году, передает онлайн-издание «Аysor.am».

«Переговоры по цене на газ проходили, проходят и будут проходить, это вполне нормальный процесс. Да, мы всегда должны вести переговоры вокруг этого вопроса. Сейчас могу уверенно сказать, что можем считать промежуточным результатом переговоров то, что цена на газ не повысится в зимние месяцы. До 1 апреля вопрос повышения тарифов на газ обсуждаться не будет», — сказал Мгер Григорян.

Minval.az