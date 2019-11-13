Президент США Дональд Трамп заявил, что считает своим долгом расследование влияния бывшего вице-президента Джо Байдена на отставку генерального прокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году.

«Как президент я должен разобраться с коррупцией и действиями Байдена, связанными с увольнением прокурора, и с тем, что его сын получал миллионы долларов от украинской энергетической компании, и еще миллионы выводит из Китая», — цитирует Трампа «Интерфакс».

Трамп возмутился тем, что расследование акцентирует внимание на свидетелях «второй и третьей руки», в то время как, по его мнению, достаточно прочесть стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Он (Зеленский) и другие также заявили, что на него не оказывалось никакого давления для расследования против Джо Байдена», — подчеркнул Трамп.

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