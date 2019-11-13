На портале Contra Recentia Sacrilegia появилась петиция, подписанная сотней католических священников и светских ученых. Ее подписанты требуют от Папы Римского Франциска покаяться за поклонение языческой богине Пачамаме во время визита в Латинскую Америку.

Католики считают, что Франциск совершил преступление против истинной религии. Поклонение Пачамаме произошло в Ватиканских садах в Риме, тем самым были оскорблены могилы мучеников и церковь апостола Петра. Папа Римский благословил идола, которого поставили перед алтарем собора Святого Петра. Через некоторое время возмущенные католики вынесли и выкинули в реку Тибр изображение богини, сам понтифик извинился за свой поступок. Но затем в соборе появились другие деревянные языческие статуэтки.

Также Франциск испил из чаши, которая использовалась во время языческого обряда и поставил ее на алтарь. Инцидент произошел в октябре, подарившая статуэтки женщина была уверена, что они изображают Святую Деву Марию. Однако разместившее в сети фотографии статуи агентство указало, что изображена именно Пачамама, а не Дева Мария.

Minval.az