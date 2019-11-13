Руководящий сотрудник узбекистанского подразделения российской нефтяной компании «Лукойл» нецензурно оскорбил рабочих комплекса подготовки газа «Джалакудук» в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает узбекская служба Радио Свобода. Как рассказали сами рабочие, инцидент произошел две недели назад, видео широко распространилось внутри коллектива. Рабочие пожаловались на поведение руководителя местным чиновникам, но это ни к чему не привело, а руководство компании взяло с нефтяников расписки, что они не будут выкладывать видеозапись в социальные сети.

На видео, которое снято в комплексе подготовки газа «Джалакудук», виден мужчина, которого, как подтвердили в компании, зовут Иван Александрович Шилов. Он приехал в Узбекистан из Перми и работает главным энергетиком «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» в ташкентском офисе, подтвердил сотрудник отдела кадров узбекистанского «Лукойла».

Шилов на протяжении почти двух минут видео обзывает узбекских рабочих «толпой баранов», заявляет им: «Идите домой б…дь, на х… в свой кишлак» и в целом более двадцати раз использует различные матерные словоформы.

В разговоре с журналистами Радио Свобода один из узбекских рабочих «Лукойла» подтвердил, что в компании практикуется публичное унижение и оскорбление местных рабочих, не владеющих русским языком. Но такое отношение к подчиненным в Узбекистане не редкость: летом 2018 года начальника Бюро принудительного исполнения в одном из районов Узбекистана уволили именно из-за того, что он регулярно оскорблял подчиненных, называл их «задницами», «собаками», «крысами» и «ослами».

«Лукойл» работает в Узбекистане на основании соглашений о разделе продукции (СРП) на проектах «Кандым-Хаузак-Шады-Кунград», «Юго-Западный Гиссар» и «Арал». Его стратегическим партнером в этих проектах является Узбекская национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз».

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