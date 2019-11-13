Представления о регулировании карабахского вопроса идентичны как в оккупированном Карабахе, так и в Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной в Париже.

По словам премьера, за 1,5 года правительство Армении зафиксировало успехи во внешнеполитической сфере.

«По карабахскому вопросу формируется новое содержание и новое слово. Удивительно, что международное сообщество, тем не менее, потеряло представление о сути карабахского вопроса, и он повсеместно представляется как территориальный спор между Арменией и Азербайджаном», — важно сказал Пашинян.

Он также отметил, что сопредседатели МГ ОБСЕ якобы уже более глубинно воспринимают и принимают позицию Армении по урегулированию карабахского вопроса: «1,5 года мы периодически пытались поставить на стол международного сообщества настоящее содержание карабахского вопроса. До последнего времени было впечатление, что в этой беседе мы одиноки и нет никакого отклика и восприятия. Сейчас международное сообщество понимает и воспринимает сказанное нами».

Minval.az