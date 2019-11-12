В Смоленской области осужден гражданин Азербайджана Бабек Гасымоглу, которому ранее УФМС по Пермскому краю запретило въезд в Россию.

Как говорят знакомые с ситуацией источники, соответствующее представление миграционная служба внесла иностранцу в 2015 году, когда он отбывал наказание в местах лишения свободы. С ним осужденный, который, согласно паспорту, носил тогда фамилию Гасымов, был ознакомлен под роспись. После освобождения он уехал в Азербайджан, где получил новый паспорт, сменив фамилию с Гасымова на Гасымоглу. По новому документу нарушитель не менее шести раз незаконно пересекал границу РФ.

В итоге Гасымов/Гасымоглу был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ по Смоленской области.

В отношении него было возбуждено дело и предъявлено обвинение в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение границы Российской Федерации лицом, въезд которому заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством). В результате по совокупности преступлений суд приговорил его к 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 90 тыс. руб.

Minval.az