Поклонник Мадонны Нейт Холландер подал на нее в суд за перенос времени начала концерта на два часа.

Также судебное разбирательство грозит организатору мероприятия за то, что шоу Madame X 17 декабря во Флориде, которое должно было начаться в 8:30, было перенесено на 10:30. Холландер купил три билета на это шоу на общую сумму в 1024 доллара, передает РИА Новости.

«На следующий день зрителям нужно идти в школу и на работу, поэтому они не могут пойти на концерт, который закончится около часа ночи», — говорится в исковом заявлении. Вернуть деньги за билеты у Нейта не получилось.

Мадонна и 7 ноября начала концерт в Лас-Вегасе на два часа позже – в 00:30 ночи вместо запланированных 10:30 вечера.

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