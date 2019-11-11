Никакие договоренности не могут быть подписаны без согласия народа Нагорного Карабаха, сказал глава МИД России Сергей Лавров на брифинге со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в понедельник.

«Согласовывать и определять состав участников переговоров должны сами стороны. На раннем этапе консультаций и последующих переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию, когда останавливались боевые действия – Нагорный Карабах был участником соответствующих договоренностей и соответствующих переговоров после прекращения огня», — важно сказал Лавров.

На каком-то этапе руководство Армении, один из предыдущих президентов принял решение, что интересы сепаратистов Карабаха будет представлять Ереван. В любом случае, как участник группы сопредседателей, Москва «может добиваться только того, чтобы процесс шел в русле общего согласия», добавил он.

«Всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха, населения Нагорного Карабаха – никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не подпишет. Вот из этого мы и исходим», — цитирует его местный Sputnik.

При этом министр напомнил о публичном заявлении премьер-министра Никола Пашиняна о том, что итоговые договоренности должны учитывать интересы и Армении, и представителей сепаратистского режима в Карабахе, и Азербайджана.

«С этим трудно спорить», — подчеркнул Лавров.

Касаясь заявлений Баку том, что вопрос должен быть решен исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана, Лавров почему-то еще раз процитировал слова Пашиняна.

Он отметил, что принципы территориальной целостности, самоопределения и исключительно мирного решения споров закреплены во всех вариантах документов, которые обсуждаются между сторонами.

В любом случае, окончательное решение должно учитывать эти принципы, с этим «не спорят ни Ереван, ни Баку».

«Ну а дальше – искусство дипломатии. Но на самом деле – готовность к компромиссам. Любой договор, особенно по такому сложному вопросу это компромисс. Мы, как сопредседатели стараемся, чтобы он был честным и отражал реальный, справедливый баланс интересов», — резюмировал Лавров.

Minval.az