Президент России Владимир Путин на заседании с членами правительства заявил, что сделал прививку от гриппа.

Он задал присутствующим вопрос, кто из них сделал прививку.

«Кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три. Четыре — я тоже сделал», — сказал Путин.

Глава государства также отреагировал на то, что многие прививки не сделали.

«Значит, гриппом заболел — самострел. Ну а как? Можно предотвратить — не предотвратил!» — отметил Путин.

Он посоветовал всем членам правительства подумать от этом.

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