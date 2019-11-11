Самца белухи, игравшего в мяч с группой южноафриканских фанатов регби в Арктике, приняли за «российского шпиона». К такому выводу пришли западные эксперты, пишет Independent.

В сети опубликован ролик, главным героем которого стал кит. На кадрах видно, как один из пассажиров судна в Северном Ледовитом океане бросает мяч в воду, а животное ловит его и возвращает обратно.

Некоторые исследователи решили, что белуха является «специально обученным российской армией китом» по кличке Хвалдимир.

«Он похож на Хвалдимира, который мог сбежать от российской военной шпионской программы», – заявил журналист Феррис Джабр.

Эту теорию поддержали зоологи Квад Финн и Даррен Найш. Они разделяют позицию, что кит обучен разным трюкам, например, приносить предметы в обмен на еду. Уточняется, что эта версия остается неподтвержденной.

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