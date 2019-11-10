​Ларри Ким, основатель компании WorldStream, на страницах издания «Спарк» делится советами как не волноваться перед выступление и что сделать, чтобы сбавить уровень стресса.

Ларри говорит о том, что много выступал с докладами как в онлайн так и в офлайне и признает, что это трудно. Для тех кто не родился красноречивым, открытым каждое выступление — сущий кошмар. Он делится советами, которые помогли ему выступать лучше и держать себя под контролем во время выступления.

1. Попрактикуйте ваше выступление заранее

Ларри Ким советует перед выступлением попрактиковать его дома. Прогнать несколько раз и записать на диктофон. Он советует практиковать выступления в самых неудобных позах: на одной ноге, сидя в туалете, просто сидя или с широко раскрытыми руками. После записи выступления послушайте его. Вы сразу поймете в каких моментах вы провисаете и можете улучшить свое выступление.

2. Зарядиться позитивом

Сам Ларри говорит, что перед выступление выпивает энергетические напитки и слушать хип-хоп в наушниках. Этим самым он наполняет себя энтузиазмом и энергией, чтобы вдохновленно выступить перед публикой. Конечно, не всем людям помогает кофеин в данном случае, поэтому лучше использовать этот совет если для вас это приемлемо.

3. Послушайте чужие выступления

Если вы выступаете на большой конференции — посмотрите на выступление своих коллег. Так вы сможете понять аудиторию в зале: они настроены на веселье или готовы слушать сухую речь без шуток. Ларри советует послушать других ораторов вот еще почему: некоторые выступающие могут сказать вещи, которые уже есть в вашей презентации. Вы можете заранее посмотреть как люди будут реагировать на эту информацию и сможете поменять ее у себя если вышло неудачно.

4. Приезжай пораньше

Перед выступление лучше приехать заранее на площадку. Это поможет вам успокоится перед выступлением и побольше побывать на площадке, где вы будете выступать.

5. Проверьте аппаратуру

Чем лучше вы прогоните вашу презентации на месте, тем удачней пройдет выступление. Походите по сцене, прогоняйте слайды, проверьте свет и работу микрофона. Также обратите внимание, что может отвлечь вас от выступление, например, шумная автотрасса за окном.

6. Пообщайтесь с аудиторией заранее

Перед выступлением лучше пообщаться с аудиторией, которая пришла на презентацию. Задавайте ей вопросы и прислушивайтесь к ответам. Возможно, вы уловите настроение своей будущей публики и ее интересы. При этом, люди, которые не собирались к вам на презентацию, вероятнее всего пойдут к вам. Вы уже для них не докладчик, а просто человек из толпы.

7. Представьте себя в лучшем свете

Ларри ссылается на исследования ученых и говорит, что позитивное представление исхода поможет вам успокоиться. Вместо того, чтобы представлять как вас может вырвать в середине выступления, представьте как зал смеется вместе с вами и вы остроумно отвечаете на вопросы зала.

8. Сделайте глубокий вдох

Ким советует перед выступление сделать глубокий вдох. Оказывается, когда вы нервничаете, ваше тело тоже отвечаете на это: ваши мышцы перенапрягаются. Поэтому сделайте глубокий вдох, чтобы дать мозгам проветриться и расслабить тело.

9. Улыбайтесь

Когда вы улыбаетесь, это увеличивает количество эндорфина, который поступает в мозг. При этом улыбка продемонстрирует публике вашу уверенность и энтузиазм. Только не переусердствуйте — никто не хочет смотреть на улыбающегося маньяка.

10. Сделайте несколько упражнений

Ларри Ким советует за день перед выступлением заняться спортом. Он говорит, что это поможет поднять уровень эндорфина и снять тревогу. А лучше всего сходить на занятия Zumba. Zumba — танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов.

11. Поработайте над смысловыми паузами в вашей речи

Когда вы нервничаете, то начинаете тараторить. Из-за этого у вас появляется отдышка, нервозность и паника. Лучше всего — использовать паузы. Они помогут выделить важные и нужные моменты в презентации и акцентировать на них внимание. Если чувствуете, что теряетесь — сделайте паузу и успокойтесь.

12. Выберите уверенную позу

Ларри советует перед выступлением выбрать уверенную и комфортную для вас позу. Он не советует садиться прямо перед выступлением, а немного походить и размяться. При этом если вы станете ходить в уверенной позе, то и мозг поверит в то, что вы уверены в себе. Конечно, не стоит ходить весь вечер с грудью навыкат, лучше выбрать что-то поспокойней.

13. Пейте воду

Сухость во рту — это нормальная реакция организма на стресс. Ким советует держать бутылку воды на расстоянии вытянутой руки, чтобы во время выступления вы всегда могли смочить себе горло.

14. Присоединитесь к дискуссионным клубам

Ларри Ким приводит в пример дискуссионные клубы в Америке: там участники собирались после работы или во время обеда и выступают на заданную тему. У нас тоже можно найти клубы, где вам дадут время и тему для короткого выступления. Это поможет в будущем уверенней чувствовать себя во время выступлений.

15. Не боритесь со страхом

Примите свой страх, а не пытайтесь его заглушить. Выступайте в дискуссионных клубах, оттачивайте свой навык выступления, записывайте себя на диктофон и прослушивайте и в конце ваша нервозность будет становиться все меньше от выступления к выступлению.

Minval.az