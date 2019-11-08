Козел по кличке Тимур из Приморского сафари-парка, прославившийся дружбой с тигром Амуром, скончался от остановки сердца. Об этом РИА Новости сообщил директор парка Дмитрий Мезенцев.

Как сообщалось на сайте сафари-парка, Тимур умер во вторник, 5 ноября. Опекун животного Эльвира Головина рассказала, что за козлом ухаживал его личный врач Даниил и еще два доктора. Она поблагодарила медиков за помощь и принесла соболезнования.

По словам Мезенцева, на днях Тимура кремировали. Похороны пройдут, когда будет изготовлена скульптура. «Она будет установлена на территории парка», — добавил директор.

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