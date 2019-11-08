В столице Кыргызстана, Бишкеке произошел взрыв в одном из кафе.

В результате один человек погиб, еще 12 пострадали в результате взрывов газовых баллонов в точке быстрого питания в центре Бишкека.

«По предварительным данным, в результате взрыва в точке быстрого питания «Антошка» на пересечении бульвара Экриндик и проспекта Чуй пострадали 13 человек, из них трое детей. Одна из пострадавших — сотрудница «Антошки» — скончалась на месте», — сообщили в пятницу «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава Киргизии.

«Трое детей были доставлены в Бишкекскую детскую больницу скорой медицинской помощи, после осмотра врачей они отпущены на амбулаторное лечение. Девять человек доставлены в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО), по их состоянию будет дана дополнительная информация», — отметили в пресс-службе.

По данным МЧС Киргизии, сообщение о пожаре в точке быстрого питания «Антошка» в центре Бишкека поступило в пятницу в 13:42 (11:42), спустя час пожар был локализован.

Как сообщалолсь ранее, причиной пожара стали взрывы газовых баллонов.

По информации Sputnik Кыргызстан, серия взрывов прогремела на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик, где находится точка фастфуда «Антошка». После этого здание кафе охватил сильный пожар.

Дежурный бишкекской медицинской скорой помощи сообщил, что на место ЧП прибывают бригады медиков.

«Была оказана помощь двоим пострадавшим. На месте пожара находится еще одна бригада врачей», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще одного пострадавшего в результате взрывов в больницу увезла спецмашина правоохранителей.

Главный врач столичного Центра экстренной медицины (скорая помощь) Искендер Шаяхметов рассказал, что ориентировочно пострадали 10-12 человек.

«Точной информации нет, так как часть увозили своим ходом. В основном ожоги и испуги»,- сообщил Шаяхметов.

По данным же МЧС, пострадали восемь человек.

Minval.az