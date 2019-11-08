Президент Франции Эммануэль Макрон предположил три варианта будущего России в интервью изданию The Economist.

Макрон считает, что Россия может снова стать супердержавой. Однако он уточнил, что этот сценарий будет трудно осуществить, потому что в стране недостаточно населения. Также французский лидер отметил, что России не хватает экономической мощи. По его мнению, территория страны огромна, и исправить проблему с населением можно было бы с помощью миграционной политики.

Вторым сценарием Макрон предположил развитие России по евразийской модели, приведя в пример Китай. Вместе с тем глава Франции считает, что президента России Владимира Путина не устроит вариант «быть вассалом Китая».

Также Макрон предположил, что в будущем Россия может сбалансированно сотрудничать с Европой. Он считает, что российский лидер сможет пересмотреть свое отношение к НАТО и ЕС. По мнению президента Франции, восстановление отношений европейских стран с Россией может занять около десяти лет. Макрон добавил, что Европа должна изменить свою позицию по отношению к Москве.

Minval.az