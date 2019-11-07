Экс-президент Украины Пётр Порошенко начал процесс переоформления принадлежащей ему кондитерской корпорации Roshen на старшего сына Алексея. Об этом сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции».

В ней обратили внимание на документы, которые опубликовали в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц —предпринимателей и общественных формирований.

В пресс-службе компании Roshen эту информацию опровергать не стали. Но по каким причинам Порошенко переоформляет бизнес, не ответили.

— О причинах, то это вопрос к бенефициарам, — передаёт издание «Новое время» сообщение пресс-службы корпорации.

Minval.az