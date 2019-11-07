Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров в Риме с премьером Италии Джузеппе Конте заявил о нацеленности на предметный диалог по вопросам энергетического сотрудничества, сообщает Государственное информационное агентство республики.

Бердымухамедов отметил, что по разведанным запасам природного газа Туркменистан занимает четвертое место в мире. Его поставки осуществляются в восточном и северном направлениях, ведется строительство газопровода из Туркменистана через территорию Афганистана и Пакистана в Индию (ТАПИ).

При этом президент подтвердил готовность расширять географию поставок, включая европейский вектор транспортировки «голубого топлива».

Напомнив, что энергодиалог Туркменистан — Европейский Союз осуществляется уже не первый год, туркменский лидер заявил о необходимости актуализировать переговорный процесс, сообщает информагентство.

«Туркменистан видит Италию как одного из ключевых партнеров в Европе, во многом разделяющего наше видение конфигурации энергопотоков, и рассчитывает на тесное сотрудничество», — подчеркнул глава Туркменского государства.

Касаясь темы партнерства в нефтяном секторе, Бердымухамедов отметил перспективы взаимодействия с крупными итальянскими компаниями, подчеркнув, что в настоящее время ведутся переговоры с компанией Eni по проектам в туркменском секторе Каспия.

Президент сообщил, что в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН Туркменистан представит проект резолюции «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества» и выразил надежду, что Италия поддержит этот документ и примет участие в его подготовке.

Minval.az