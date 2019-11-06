Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что поддержка альянсом Украины не ослабевает, несмотря на политические процессы в Вашингтоне.

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«Я не буду касаться процессов, которые идут в Конгрессе США. А что я сделаю — предприму все необходимое, чтобы все союзники по НАТО продолжали оказывать поддержку Украине, и это именно то, что они делают сейчас», — цитирует «Интерфакс» слова Столтенберга.

«Мы действительно наращиваем усилия после агрессивных действий против украинских кораблей в Черном море. Союзники по НАТО, включая США, каждый день доказывают, что они солидарно оказывают поддержку Украине», — отметил он.

Minval.az