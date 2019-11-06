По ту сторону линии фронта анонсирована новая «этническая чистка». Виталий Баласанян, бывший «полевой командир», который любит именовать себя «бывшим секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха», дал интервью редактору скандального портала «Шейм.ам» Артему Хачатряну. Где поделился своими опасениями: в Армению проникли сначала «кубинцы-трансгендеры», а затем — гастарбайтеры из Индии и Пакистана, среди которых — о ужас! — много мусульман. И теперь Баласанян стращает слабонервную публику:

«Сейчас в Армению хлынули люди под личиной „индусов“, с индийскими паспортами, и „кубинцы“. Недавно мы видели группу этих „кубинцев“ на площади Республики перед зданием правительства в Ереване — это были трансгендеры-проститутки», и, по имеющейся у него информации, «не менее 10 тысяч таких приедут в Армению», если этому не будет оказано противодействие. Какие источники и в каких кругах поделились такой информацией, Баласанян не уточняет, зато с упоением переходит к главному: «И еще бóльшая опасность от так называемых „индусов“, которые проникают в Армению (это тоже часть антиармянского проекта). По моей информации, они мусульмане, их число доходит до 30 тысяч». Затем продолжил: согласно имеющейся у него информации, семьи «индийских гастарбайтеров» «щедро финансируются из США», что и дает им возможность работать в Армении за копейки. И подвел итог: «Теперь в Армению одновременно „вливаются“ два потока: представители ЛГБТ и мусульмане. Вы теперь представляете, что это такое для Армении — 10 тысяч представителей ЛГБТ и на сегодняшний день, по моим данным, — более 15 тысяч мусульман?» И теперь Баласанян устраивает этакий «сеанс массового перепуга»: «Могу ли я даже не предполагать, а с уверенностью утверждать, что, будучи инструментом антиармянского проекта, Никол (премьер-министр Армении) руками части из этих людей начнет какие-то действия в республике? Что будут перекрываться дороги? Что будут теракты? Что будут провокации типа истории с Пермяковым в Гюмри, когда погибла целая семья и из-за чего поднялись антирусские настроения?»

В переводе: на фоне очевидного взлета в Армении антирусских и «антибазовых» настроений Баласанян уже осторожно «вбрасывает» идею: убийство шестерых членов семьи Аветисян в Гюмри было, дескать, «злонамеренной провокацией» с целью раздувания антирусских настроений.

Здесь бы, конечно, поинтересоваться у господина Баласаняна: кто же, по его мнению, расправился с Аветисянами? Проникшие из Турции диверсанты? Но тогда почему их не задержали российские же пограничники? И почему в таком случае и армянский суд, и российский гарнизонный никаких «провокаторов» и «диверсантов» не нашли и даже не искали? Притом что суд над Пермяковым шел еще в то время, пока пост президента Армении занимал Серж Саргсян? И да, почему не пожелал углубиться в тему Артем Хачатрян?

Но намеренно оставим эти вопросы в стороне и не будем требовать от Хачатряна, да и Баласаняна, слишком много. Важно другое. Виталий Баласанян не просто стращает местную публику «наплывом мусульман», а еще и анонсирует новую «этническую чистку» — за неимением в Армении местных мусульман, направить ее решили против «заезжих». В лучшем случае начать ее планируют, по всей видимости, после демонтажа «революционной власти» Никола Пашиняна и прихода к власти «правильных пацанов» в лице того же Баласаняна и компании. В худшем — «выдавливать» из Армении «неправильных гостей» начнут уже сейчас. Тем более что у Баласаняна и ему подобных есть по этой части богатый «опыт», полученный еще во время этнических чисток в Карабахе.

Только вот кого в реальности коснется эта самая анонсированная Баласаняном новая «зачистка Армении от мусульман»? Исключительно индийских гастарбайтеров? Или…

Нетрудно догадаться, что под ударом окажутся прежде всего немногочисленные оставшиеся в Армении курды-езиды. Тем более что здесь уже отмечались попытки «выдавить» их с привлекательных земельных наделов. Но не только.

Об этом по понятным причинам не очень любят говорить вслух, но в Армении присутствует и немало граждан соседнего Ирана — и туристов, которые приезжают сюда «оттянуться» и попробовать запретных удовольствий вроде алкоголя и «продажной любви», и коммерсантов. В Ереване есть даже «иранский базар» и «шашлычный переулок», который тоже называют «иранским». И что же — индийские мусульмане господина Баласаняна тревожат и пугают, а вот иранские — никоим образом? Около года назад армянские СМИ и социальные сети запестрели сообщениями о том, что в Армению из Турции, а возможно, и из Сирии пробираются боевики РКК, спасающиеся от турецких антиреррористических рейдов. И что же — им тоже укажут на дверь или сделают исключение? И самое главное, будут ли рядовые погромщики так уж сильно «вникать», кто именно оказался перед ними — иранец, индус, курд?

А если откровенно, то ожидать цивилизованного поведения от страны, где в центре правительственного квартала установлен памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде, было бы по меньшей мере наивно.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az