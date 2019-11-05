Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что количество просителей убежища в Ирландии растет из-за грузин.

В интервью изданию The Sunday Independent Варадкар отметил, что количество просителей убежища в Ирландии за последние годы увеличилось на 60%, при этом граждане Грузии часто прибывают в страну с поддельными документами, передает Новости-Грузия.

Премьер-министр Ирландии сказал, что мигранты должны прибегать к законным способам прибытия в страну, а «нелегальная миграция недопустима».

По данным ирландских СМИ, в 2018 году за убежищем в Ирландии обратились 450 граждан Грузии, что составляет 12% от общего числа просителей убежища.

Посол Грузии в Ирландии Георгий Зурабишвили прокомментировал заявление премьер-министра Ирландии в интервью The Irish Times. Зурабишвили заявил, что «Грузия — безопасная страна, и гражданам на родине не грозит политическое преследование». В то же время грузинский дипломат заявил, что грузинское правительство активно сотрудничает с ирландскими властями, «чтобы граждане Грузии не въезжали в Ирландию незаконно».

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