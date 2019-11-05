Армения всегда поднимает вопрос о продаже оружия странами-членами ОДКБ Азербайджану и пытается решить этот вопрос.

Как передает Sputnik Армения, об этом вице-спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ в Ереване.

5 ноября в Ереване проходит 12-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ под председательством спикера Госдумы России Вячеслава Володина.

На вопрос, задают ли депутаты своим российским или белорусским коллегам вопрос о том, почему их страны продают оружие Баку, Симонян подчеркнул, что ни один вопрос армянская делегация не обсуждает столь часто, как этот. Вопрос поднимал и премьер-министр Никол Пашинян. Но решения до сих пор нет.

«Нам заявляют: если бы оружие продавала не Россия, то продавал бы кто-нибудь другой, а Армения получает то же оружие от России по льготным ценам. Лично для меня это – не ответ. То есть вопрос есть, и мы пытаемся его решать», – заявил вице-спикер.

Симонян также подчеркнул, что руководство Армении как не обсуждало, так и не обсуждает никакую возможность выхода страны из ОДКБ.

Напомним, в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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