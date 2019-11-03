Материал газеты The New York Times о задержанном в Москве самолете с заболевшим американским атташе — это «скандал», «подлог в чистом виде» и «фейк». Об этом на своей странице в Facebook заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Речь идет о статье NYT, в которой утверждалось, что в августе российские должностные лица «без видимой причины» задержали вылет из Москвы самолета, который должен был доставить в Германию заболевшего американского военного атташе (срочная госпитализация ему не требовалась). В материале издание также приводило цитаты из комментария по теме российского МИДа, который, как следовало из текста, заявил, что задержка длилась 20 минут.

Захарова опубликовала комментарий МИД целиком, который, по ее словам, был направлен газете за две недели до публикации статьи. В нем говорится, что изначально рейс на час перенес частный авиаперевозчик, а затем при посадке возникла задержка на 20 минут. Тем не менее, утверждается в комментарии, вылет в итоге состоялся раньше запланированного срока: «Взлет осуществлен на пять минут раньше времени, указанного в заявке».

По мнению Захаровой, американская газета «исказила материалы первоисточника» и опубликовала «фейк». «Подобный материал — это скандал. Подлог в чистом виде», — заключила она.



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