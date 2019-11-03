Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет», — сказал президент в ответ на вопрос журналиста о том, намерен ли он пригласить Зеленского в Вашингтон.

Трамп добавил: «Думаю, он приехал бы очень быстро» (цитата по «Интерфаксу»).

«Он хороший человек. Он был избран в условиях невероятной коррупции в Украине, которая меня очень беспокоит», — отметил президент США.

Minval.az