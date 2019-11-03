Россия представляет собой «внушительную угрозу» для США и американских интересов в Европе. Такое мнение выразили эксперты американского исследовательского института Heritage Foundation.

Россия уделяет приоритетное внимание усилению армии и финансированию своих военных операций за рубежом, несмотря на проблемы с экономикой, утверждают авторы доклада, сообщает медиахолдинг РБК.

Как пишут эксперты, Россия обладает самым большим ядерным арсеналом среди ядерных держав. «Это одна из немногих наций, способных уничтожить множество целей на территории США и в странах — союзницах», — говорится в тексте доклада.

Говоря о модернизации российской армии, авторы документа упоминают зенитный ракетный комплекс С-500. В 2018 году CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах сообщал, что во время испытаний ЗРК поразил цель на расстоянии в 480 км, что является рекордом для систем такого типа. Как отмечают эксперты Heritage Foundation, дальность полета ракеты «может иметь серьезные последствия для европейской безопасности», когда ракета поступит на вооружение.

В докладе также упоминаются разрабатываемые в России противоспутниковые комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.

В настоящий момент Россия не является настолько глобальной угрозой для США, как СССР во времена холодной войны, однако все еще угрожает интересам Штатов и ее союзников, пишут эксперты. Они отмечают «полный спектр возможностей» Москвы — от сухопутных войск до авиации, военно-морского флота и кибероружия.

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