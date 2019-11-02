Жители Москвы Расим Бахшиев и Эльшад Ягубов, которые поставляли оружие террористам в Сирию, владели цехом по производству пахлавы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бахшиев и Ягубов — уроженцы Азербайджана. Они производили пахлаву и продавали ее представителям азербайджанской диаспоры в столице.

В 2016 году знакомый предложил им поставлять в Турцию тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры. Кондитеры согласились, поскольку для этих приборов не нужна лицензия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Они легально покупали оборудование в московских магазинах и отправляли его партнеру. За год азербайджанцы поставили в Турцию приборов на 30 миллионов рублей.

В 2017 году российские войска в Сирии перехватили партию тепловизоров. Сотрудники ФСБ проверили номера на приборах и вышли на Бахшиева и Ягубова, которые закупали эти устройства в столичных торговых точках.

Азербайджанцам предъявили обвинение в пособничестве терроризму. Мужчины полностью признали вину и стали сотрудничать со следствием. Они утверждают, что не имели понятия о том, что приборы переправляют в Сирию, где их используют террористические группировки.

Суд учел помощь обвиняемых следствию и назначил Бахшиеву и Ягубову по шесть лет колонии общего режима.

Minval.az