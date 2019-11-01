Суд в Киргизии наложил арест на имущество компании сына экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, сообщили в пятницу «Интерфаксу» в генеральной прокуратуре.

«Следственной группой Военной прокуратуры расследуется ряд уголовных дел в отношении Алмазбека Атамбаева, которому вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Соучастие в коррупции» и «Легализация преступных доходов» Уголовного кодекса Киргизии», — сказали в пресс-службе Генпрокуратуры. «В рамках этих уголовных дел проверяется имущество, активы и предприятия, принадлежащие Атамбаеву, его близкому окружению и аффилированным лицам. Наряду с другими предприятиями осуществляется проверка ОсОО «Автомаш-Энерго», принадлежащего сыну Атамбаева — Сеидбеку Атамбаеву», — отметили в ведомстве.

Установлено, что в 2003 году советом директоров ОАО «Кыргызавтомаш» в лице Алмазбека Атамбаева и других аффилированных с ним лиц создано дочернее предприятие — ОсОО «Автомаш-Энерго», специализирующееся на оптовой перепродаже электроэнергии.

«В 2004 году Атамбаевым в состав учредителей «Автомаш-Энерго» был включен его сын Сеидбек Атамбаев, на которого в настоящее время оформлено 75% доли указанной фирмы. Постановлением Первомайского районного суда Бишкека на имущество компании наложен арест и назначена налоговая проверка, так как с 2015 года по настоящее время налоговая проверка деятельности данной фирмы ни разу не проводилась», — отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что руководство «Автомаш-Энерго» отказывается предоставлять необходимые документы налоговым органам.

«На основании постановления Первомайского районного суда Бишкека осуществлены законные меры по производству выемки документов для последующей их передачи налоговым органам», — сказали в пресс-службе.

Minval.az