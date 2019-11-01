Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США сохраняют контроль над нефтяными месторождениями в Сирии в собственных экономических интересах.

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«США находятся в Сирии незаконно, преследуют собственные геополитические цели. И, естественно, при этом пытаются «поживиться» в экономическом плане», — сказал Рябков «Интерфаксу» в пятницу.

По его словам, «это — комплексная стратегия, которая ничего, кроме отторжения, у нас не вызывает».

Отвечая на вопрос о том, не ущемляет ли российские экономические интересы контроль США над нефтяными районами на востоке Сирии, замминистра заявил: «Наш главный интерес в том, чтобы обеспечить территориальную целостность и политическую независимость САР и обеспечить нормализацию обстановки в этой стране».

«В отличие от США российское присутствие в Сирии основывается на безусловном соблюдении всех требований и норм международного права», — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Говоря о российских проектах и программах экономического сотрудничества с Сирией, Рябков отметил, что «все осуществляется в тесном взаимодействии с законными властями этой страны».

«Мы делаем это транспарентно, без каких-то скрытых повесток дня и на взаимовыгодной основе», — заявил замглавы МИД РФ.

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