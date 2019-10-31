Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Сирийские военные были захвачены турецкой стороной во время патрулирования в районе поселения Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, информация об их захвате была получена 29 октября.

«Газета.ру» отмечает, что во время обращения к солдатам министр обороны Турции заявил, что операция Источник мира формально не завершена. Он призвал военных быть готовыми ко всему, и подчеркнул, что целью турецкой стороны в Сирии является исключительно противодействие террористам.

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