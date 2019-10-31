Турецкие военные планируют до весны 2020 года завершить развертывание поставляемых Россией ЗРС С-400, заявил министр обороны Хулуси Акар.
«Работы по развертыванию С-400 продлятся до весны 2020 года», — приводит его слова агентство «Анадолу».
Турецкие военные планируют до весны 2020 года завершить развертывание поставляемых Россией ЗРС С-400, заявил министр обороны Хулуси Акар.
«Работы по развертыванию С-400 продлятся до весны 2020 года», — приводит его слова агентство «Анадолу».
Дата: 2019/10/31 20:51
Раздел: Бывший СССР, Мир
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