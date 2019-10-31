Турецкие военные планируют до весны 2020 года завершить развертывание поставляемых Россией ЗРС С-400, заявил министр обороны Хулуси Акар.

«Работы по развертыванию С-400 продлятся до весны 2020 года», — приводит его слова агентство «Анадолу».

Minval.az