Североатлантический альянс увеличивает свое присутствие в Черноморском регионе. Об этом на брифинге в Одессе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Для НАТО ситуация в Черном море имеет огромное стратегическое значение. Румыния, Болгария и Турция, три прибрежных страны Черного моря являются членами альянса. Грузия и Украина также являются прибрежными странами и нашими партнерами», — сказал он, передает портал «Korrespondent.net».

Генсек отметил, что НАТО и страны-партнеры альянса имеют широкое присутствие в регионе и что «присутствие в этом регионе увеличивается».

«Присутствие четырех кораблей НАТО в Одессе является еще одним подтверждением того, насколько важным является этот регион для альянса, а также демонстрирует поддержку Украине», — сказал он.

Напомним, 30-31 октября в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет, в который входят послы всех 29 стран Альянса.

Minval.az