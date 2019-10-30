«Медовый месяц» с Эрдоганом может оказаться короче, чем ожидалось

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Азербайджан — в Баку под его председательством проходит заседание Совета министров обороны государств — участников СНГ. В этом мероприятии также принимают участие представители Минобороны Азербайджана, а также делегации Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Армения во встрече не участвует.

Однако перед этим Сергей Шойгу посчитал необходимым посетить Армению. Визит стартовал не из столицы страны Еревана, а из Гюмри, где министр обороны России проинспектировал расположенную здесь 102-ю российскую военную базу. Ее командир полковник Николай Мартынюк доложил министру, что боевой потенциал 102-й российской военной базы, которая дислоцирована на территории Армении, увеличится почти в два раза после оснащения новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники. А начальник штаба Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кузовлев добавил, что «материальными средствами, техникой и вооружением база обеспечена в полном объеме», а полигонная инфраструктура базы позволяет проводить полный цикл мероприятий по всем видам боевой подготовки, включая и учения.

Затем Шойгу провел переговоры в Ереване — с министром обороны Армении Давидом Тонояном и премьер-министром Николом Пашиняном. «Обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего военного сотрудничества: сфера военного образования, боевая подготовка, взаимодействие войск и подразделений, военно-техническое и другие виды сотрудничества, все это с каждым годом динамично развивается и углубляется» — так подвел итоги встречи Шойгу и Тонояна пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян. А Никол Пашинян, принимая российского министра, особо подчеркнул, что армяно-российское сотрудничество в сфере обороны способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе. Что в переводе с армянского политического, вероятно, должно означать следующее: в Ереване рассчитывают, что именно Россия не позволит Азербайджану восстановить свою территориальную целостность военным путем.

Можно, конечно, отмахнуться и посчитать это очередными «армянскими мечтами». Или припомнить, что в Москве даже и не думают скрывать своего недовольства Пашиняном. Однако то, что перед поездкой в Азербайджан на встречу министров обороны стран СНГ (то есть это даже не двусторонний визит) Шойгу посчитал необходимым нанести «уравновешивающий» визит в Армению, уже говорит о многом. Бряцание оружием на базе в Гюмри — тем более. Судя по всему, несмотря на все недовольство Пашиняном, отказываться от самого по себе форпоста в лице Армении ни Кремль, ни Арбатский военный округ явно не спешат. И рассуждают в стиле «пашиняны приходят и уходят, а интересы остаются». Наконец, то, что визит Шойгу стартовал не из Еревана, а из Гюмри, дает изрядную информацию к размышлению, считают ли в России Армению независимым государством или же чем-то вроде подсобного хозяйства при своей базе. А команда Пашиняна, где еще недавно щеголяли своим «западничеством», на сей раз предпочла промолчать и не высовываться. И все это — накануне уже анонсированного визита в Армению Сергея Лаврова, где, как ожидается, министр будет обсуждать детали доступа российских специалистов на американскую биолабораторию. Судя по всему, недавний «западник» Пашинян уже полностью капитулировал перед Москвой, включая и те направления, где еще Серж Саргсян сохранял что-то похожее на фрондерство и самостоятельность.

Но против кого Россия наращивает вдвое мощь своей военной базы в Армении?

Понятно, что вышеупомянутые новости из Гюмри придают, скажем так, интересное прочтение всем тем заверениям в дружбе и самых лучших чувствах к Азербайджану со стороны официальных лиц России, включая и самого Сергея Шойгу. Особенно на фоне нынешней антиазербайджанской кампании в СМИ России.

Однако российские и пророссийские СМИ, рассказывая о визите Шойгу в Ереван, заострили внимание на том, что на переговорах в столице Армении российский министр обороны обсуждал ситуацию в Сирии, где в составе российского контингента находится и армянская «миссия». А на встрече со своим армянским коллегой заверил, что Россия и Армения накопили огромный опыт по ведению борьбы с международным терроризмом.

Последнее, конечно, напоминает скверный анекдот «армянского радио». Особенно на фоне наличия в Армении культа террора, партии «Сасна Црер», давних связей с террористическими группировками на Ближнем Востоке и открытого патронирования спецслужбами Армении вооруженного джихадистского подполья на Северном Кавказе с расчетом использовать его боевиков против Азербайджана. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции, знал, о чем говорил, кода, отметив, что в ходе операции «Источник мира» турецкая армия захватила в плен армянских террористов из рядов террористической организации РКК, и напомнив, что ранее армянские террористы убивали турецких дипломатов, подчеркнул: «Поэтому, где есть террор, мы видим там армян».

Но куда примечательнее другое. В то же время, пока Шойгу инспектировал в Армении базу и ереванские высокие кабинеты, близкие к Кремлю российские СМИ распространили тревожные новости из Сирии. Сначала со ссылкой на асадовское информагентство САНА сообщалось, что турецкие войска обстреляли из минометов патруль российской военной полиции. По версии телеканала «Вести», обстрела не было — рядом с патрулем взорвалось безоболочечное взрывное устройство неизвестного происхождения. Но, хотя уже после этого состоялась рабочая встреча российских и турецких военных, нет сомнений: такого рода новости на российских «лентах» не появляются просто так, без политической подоплеки. Тем более что синхронно с этим уже ТАСС сообщил о первых столкновениях турецкой и сирийской армии. Что уже более всего напоминает этакую войну с Турцией чужими руками — в данном случае руками Башара Асада. Более того, изрядную пищу для размышлений дает и недавнее заявление главы военного ведомства Турции. Напомним: министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг в пятницу сообщения о том, что Анкара закупит российские истребители Су-35. «Сообщения о том, что Турция купит Су-35, не соответствуют действительности. Мы являемся партнерами проекта [по созданию американских истребителей пятого поколения] F-35, предоставьте нам наши права», — цитируют его СМИ. И это тоже информация к размышлению, не завершается ли «медовый месяц» между Москвой и Анкарой. Если, конечно, он вообще начинался. И такое «похолодание» в отношениях России и Турции, без сомнения, отразится и на ситуации на Южном Кавказе, и в Центральной Азии, и на многих других «треках».

Только вот в чем дело. В Москве могут, конечно, рассуждать о своей «дипломатической победе» в Сирии. Могут цитировать статьи из иностранных СМИ, авторы которых рассуждают о «поражении США» и «успехе Путина». Но на самом деле РФ получила на сирийском поле болезненный укол от Анкары и вынуждена теперь, скрепя сердце и скрипя зубами, согласиться на ее геополитическое присутствие в стране, которую еще вчера рассматривала как антитурецкий форпост. И вот об этой новой расстановке сил российским экспертам лучше не забывать. Тем более что наращивание мощи своей базы в Гюмри, не имеющей надежной связи с «большой землей», вряд ли поможет сместить баланс в пользу России.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az