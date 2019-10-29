Боевой потенциал 102-й российской военной базы (РВБ), которая дислоцирована на территории Армении, увеличится почти в два раза после оснащения новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники.

Такие данные доложил командир 102-й РВБ полковник Николай Мартынюк министру обороны РФ Сергею Шойгу, который во вторник проинспектировал дислоцированную в Гюмри российскую базу, передает «Интерфакс».

В свою очередь, начальник штаба Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что «материальными средствами, техникой и вооружением база обеспечена в полном объеме».

Он также отметил, что полигонная инфраструктура базы позволяет проводить полный цикл мероприятий по всем видам боевой подготовки, включая и учения.

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