Болгарские власти заявили о решении выслать из страны российского дипломата. Диппредставительство России в Болгарии отказалось комментировать эту информацию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.

«Посольство воздерживается от комментариев», — заявил он.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение болгарского МИД, указанный сотрудник уже покинул территорию Болгарии.

«Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии», — заявили в министерстве.

Прокуратура Болгарии, в свою очередь, заявила, что возбудила уголовное дело против российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Minval.az