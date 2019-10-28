В США женщина нашла свою пропавшую год назад 15-летнюю дочь, зайдя на порносайт Pornhub.

Девочка находилась в розыске на протяжении года. Увидев порнографические ролики и фотографии ребенка в сети, женщина обратилась в полицию. На различных сайтах было найдено порядка 60 роликов, передает телеканал «РЕН ТВ».

Одного из героев видео опознали как человека, которого продавец видел в феврале нынешнего года. Полиция выяснила, что вместе с девушкой в ролике участвовал 30-летний Кристофер Джонсон из соседнего города. Вскоре полиция выследила мужчину в компании с девушкой.

Подросток рассказала, что Джонсон занимался с ней сексом, однако сам мужчина отрицает это. Также девушка сообщила, что была беременна от него, но мужчина отвел ее в клинику, где ей сделали аборт. Кристофер Джонсон был задержан.

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