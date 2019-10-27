Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Специалисты выделили пять продуктов. Среди них оказались курица, яйца, рыба, морепродукты и зелень.

Курицу необходимо подвергать тщательной термической обработке перед употреблением, а также не стоит ее размораживать при комнатной температуре, так как в таких условиях легко размножаются сальмонелла или стафилококк.

Размораживать курицу стоит только в холодильнике.

Рыба же должна пробыть в заморозке минимум 72 часа. Также диетолог порекомендовала узнавать, в каких условиях хранились морепродукты до того, как оказаться на прилавках.

Лук, салат и прочую зелень стоит перед приготовлением замачивать в воде.

Яйца лучше не мыть, так как их скорлупа обладает пористой структурой. Во время мыться внутрь продукта вместе с водой могут попасть бактерии.

Minval.az