Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 октября, прибыл в поселок Золотое в Донбассе, где должно было состояться разведение войск, которое ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске, и поскандалил с военнослужащими. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Последний блокпост #Нет капитуляции».

Глава государства прибыл в Донбасс, чтобы поговорить с украинскими добровольцами на тему отвода войск. Военнослужащие, судя по кадрам, гостеприимно встретили Зеленского и предложили фронтовой чай. Однако «серьезный разговор» так и не сложился. Один из добровольцев спросил украинского лидера, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмаера».

«Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки, — говорит Зеленский. — Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны», передает онлайн-издание «Лента.ру».

По всей видимости, отсутствие разговора на тему отвода войск и разозлило Зеленского. «Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему», — сказал президент Украины.

После этого украинский лидер попрощался с военными и покинул прифронтовую зону.



Minval.az