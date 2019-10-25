Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку Турции 36 истребителей Су-35. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила в пятницу газета Daily Sabah.

По ее данным, которые передает ТАСС, Анкара и Москва также могут договориться о том, что Турция в будущем начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов.

Между тем, 22 октября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев выразил мнение, что пока рано говорить о проведении контрактных переговоров о поставках истребителей Су-35 и Су-57 Турции. Однако консультации, по его словам, идут.

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