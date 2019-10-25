Россиянка Мария Бутина, осужденная в США за ведение лоббистской деятельности без регистрации, освобождена из федеральной тюрьмы в США, передает телеканал NBC. Ее перевели в в миграционный центр Майами, 26 октября она должна вернуться в Россию, говорил ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов со ссылкой на информацию Госдепартамента США, сообщает «Радио Свобода».

В конце апреля 2019 года федеральный окружной суд в Вашингтоне приговорил Бутину к полутора годам лишения свободы. Это наказание ей было назначено за деятельность в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства на территории США и с учетом заключенной ей сделки с правосудием.

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