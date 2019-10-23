Елена Малышева сегодня ночью была экстренно госпитализирована в клиническую больницу имени С.П. Боткина. Причина — проблемы с давлением. У 58-летней телеведущей случился гипертонический криз. Звезда Первого канала вызвала домой бригаду врачей, оказавших ей первую помощь. После ей было предложено пройти дополнительное обследование в стенах медицинского учреждения.

Малышева рассказала, что у неё впервые был гипертонический криз. Раньше ей удавалось держать давление под контролем. «Первый раз в жизни давление было 200 на 130. Вот так выглядит скорая помощь из позиции лежа. Мне, конечно, стало намного лучше», — рассказала Елена.

Несмотря на плохое самочувствие, Малышева продолжала вести себя ровно так, как на экране: была доброжелательной и общалась с медиками на актуальные темы медицины. Кроме того, пользуясь случаем, она поинтересовалась у водителя, пропускают ли водители «скорую» на дорогах Москвы. Отрицательный ответ вызвал у неё негодование. «Вот какие люди безобразные», — цитирует издание «7Дней» Малышеву.

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