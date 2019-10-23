НАТО планирует наращивать практическую поддержку Украине, этот вопрос будет подниматься на переговорах министров обороны стран альянса в четверг и пятницу, сообщил в среду генсек Йенс Столтенберг.

«Все союзники предоставляют значительную помощь, в первую очередь политическую, но также и практическую. Мы предоставляем в помощь в разных сферах», — сказал он журналистам в среду, напомнив, что в ближайшее время запланирован визит Североатлантического совета на Украину.

«Североатлантический совет посетит Украину, я думаю, через пару недель, в ближайшее время. Мы также посетим Одессу, где мы уже начали помогать им в создании военно-морских возможностей», — сказал он, передает РИА Новости.

Украинский президент Владимир Зеленский еще в июне пригласил НАТО провести выездное заседание Североатлантического совета. Изначально планировалось провести его летом, но позднее он был перенесен на октябрь.

По словам Столтенберга, в качестве генсека НАТО он «всегда выступает за то, чтобы союзники больше помогали, призывает предоставлять больше инструкторов, больше направлять средств в целевые фонды».

«Мы продолжим это и нарастим, мы уже находимся в процессе увеличения помощи Украине в рамках ранее согласованного в Вашингтоне пакета», — отметил он, добавив, что этот вопрос будет подниматься на министерских переговорах 23 и 24 октября.

Minval.az