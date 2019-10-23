Турция получила все элементы российских комплексов С-400 и обсуждает с Россией дополнительные поставки.

Такое заявление сделал глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает «Интерфакс».

Сообщается, что Анкара получила все элементы, включая ракеты, раньше запланированных сроков. «Успешно справились с логистикой, поставкой — у нас было осуществлено 72 рейса авиационным транспортом», — сказал Михеев.

При этом он добавил, что Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки. «Мы уже обсуждаем опцион, финансовую модель, сроки поставок», — уточнил глава Рособоронэкспорта.

Minval.az